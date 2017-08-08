انتخاب مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنادي الظهرة بطرابلس .

طرابلس 08 أغسطس 2017 (وال) - انتخبت الجمعية العمومية لنادي الظهرة الرياضي الثقافي الإجتماعي بطرابلس " رئيسا جديدا لمجلس إلإدارة ورئيسا للجمعية العمومية للنادي لمدة أربع سنوات قادمة ، وذلك يوم أمس الإثنين بمقر النادي بطرابلس . وجاءت النتيجة النهائية التي تمت تحت إشراف مجلس الرياضة طرابلس إنتخاب اللجنة الإدارية للنادي برئاسة رافع الثابت وعضوية جمال الطبيب وفوزي البركي ومحمد بحر وصالح الورشفاني ونهلة أبوظهير . كما تم إنتخاب أمانة الجمعية العمومية برئاسة أحمد بلال وعضوية عبد الرحمن الزياني وأنيس العلاقي . ... (وال) ...