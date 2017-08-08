بحث آليات العمل والتدريب المشترك بين وزارتي العمل والتأهيل والتعليم .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد وزير العمل والتأهيل \" المهدي الورضمي \" ووزير التعليم \" عثمان عبد الجليل \" اجتماعا بمقر وزارة العمل بطرابلس اليوم الثلاثاء .

ووفقا للمكتب الاعلامي بوزارة العمل والتأهيل فقد ناقش الاجتماع آليات العمل المشترك والتدريب وسبل تطوير القطاع التدريبي داخل وخارج البلاد مع التركيز على أهمية أن يكون التدريب عالي الجودة .

كما تناول الاجتماع التأكيد على استراتيجية تطوير المؤسسات التابعة للدولة الليبية ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بها .





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