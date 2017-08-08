بحث آليات العمل والتدريب المشترك بين وزارتي العمل والتأهيل والتعليم .
الثلاثاء ، 08- 08- 2017 - 19:42:00
طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد وزير العمل والتأهيل \" المهدي الورضمي \" ووزير التعليم \" عثمان عبد الجليل \" اجتماعا بمقر وزارة العمل بطرابلس اليوم الثلاثاء .\nووفقا للمكتب الاعلامي بوزارة العمل والتأهيل فقد ناقش الاجتماع آليات العمل المشترك والتدريب وسبل تطوير القطاع التدريبي داخل وخارج البلاد مع التركيز على أهمية أن يكون التدريب عالي الجودة .\nكما تناول الاجتماع التأكيد على استراتيجية تطوير المؤسسات التابعة للدولة الليبية ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بها .\n\n\n....( وال )....