المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم يستعد للقاء نظيره الجزائري السبت القادم.

طرابلس 08 اغسطس 2017 (وال) - يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم بمعسكرة الخارجي بتونس تحضيراته استعدادا لملاقاة نظيره الجزائري يوم السبت القادم بقسنطينة ذهابا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا. وشهدت التدريبات التي جرت في الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء على شاطئ قمرت، حضور أغلب اللاعبين المختارين ضمن المعسكر تحت إشراف المدرب الوطني جلال الدامجة ومساعده عمر المريمي. وتتواصل التدريبات حتى يوم الخميس القادم موعد السفر للجزائر. وكان المنتخب الوطني للمحليين التقي وديا نظيره المغربي أمس الاثنين بالملعب الأولمبي بالمنزه وفقد المباراة بنتيجة (1-5) . ...(وال)...