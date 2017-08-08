السلطات التركية تضبط 160 مهاجرا غير شرعي حاولوا التسلل لليونان .

انقرة 8 اغسطس2017 (وال) - ذكرت مصادر في قيادة خفر السواحل التركية اليوم الثلاثاء ان السلطات الامنية ضبطت 160 مهاجرا غير شرعي في عمليتين منفصلتين اثناء محاولتهم التسلل الى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية انطلاقا من مدينة (آيدين) غربي تركيا.وقال المصادر ان قوات خفر السواحل التركية أوقفت قاربا قبالة سواحل بلدة (ديديم) في (آيدين) واعتقلت 54 مهاجرا بينهم 27 طفلا. وفي عملية أخرى أوقفت قوات الدرك التركية شاحنة تقل 106 مهاجرين غير شرعيين بينهم 23 طفلا في منطقة (باتي كوي) في (آيدين) مضيفة السلطات الامنية اعتقلت أيضا شخصا بتهمة تهريب البشر. وكانت قوات خفر السواحل أعلنت امس الأول الأحد ضبط 236 مهاجرا سوريا بينهم مئة طفل ورضيع خلال الخمسة أيام الاولى من الشهر الحالي في المدن المطلة على بحر (ايجة) أثناء محاولتهم الوصول الى الدول الاوروبية عبر تركيا في حين تمكن 299 اخرون من الوصول الى الجزر اليونانية قادمين من تركيا. وتعد مدن (أزمير) و(جناق قلعة) و(باليكسير) و(موغلا) و(آيدين) التركية المطلة على بحر (ايجة) نقاط انطلاق المهاجرين الى أوروبا عبر الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.