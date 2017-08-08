المفوضية الأوروبية: لا يمكن البت في حدوث مخالفة بشأن البيض الملوث .

بروكسل 8 اغسطس2017 (وال) - امتنعت المفوضية الأوروبية عن التأكيد فيما إذا كانت بلجيكا قد تأخرت في إبلاغها لوجود شحنات بيض ملوث بمبيد حشري قادمة من هولندا، ما يعتبر مخالفة للقوانين الأوروبية. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هناك تحقيقات جارية في بلجيكا لكشف ملابسات كيفية وصول البيض الملوث إلى المتاجر في البلاد، حيث "لا يمكننا القول حالياً أن السلطات البلجيكية المعنية قد تأخرت فعلاً في إبلاغنا"، حسب المتحدثة باسمه. جاء هذا التصريح في وقت فتحت فيه كل من فرنسا وبريطانيا تحقيقات حول وجود شحنات بيض ملوثة بالمبيد الحشري نفسه قادمة من هولندا. وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم الوكالة الفيدرالية البلجيكية للسلامة الغذائية جان سباستيان والهين، أن التحليلات التي أجريت على شحنة البيض المعنية أثبتت أن معدلات وجود المبيد الحشري أقل بكثر من الحد المسموح به على المستوى الأوروبي. وقد قامت السلطات بسحب الشحنة من الأسواق بشكل كامل قبل عدة أيام رغم أنها دخلت البلاد خلال شهر يونيو. هذا وطالبت لجنة الاقتصاد والزراعة في البرلمان الفيدرالي البلجيكي من وزيري الصحة والزراعة المثول أمامها يوم غد لتسليط الضوء على ما حدث بالفعل.