رئيس جنوب أفريقيا يواجه لحظة حاسمة في التصويت على سحب الثقة منه 8 اغسطس2017 (وال) - تعهد نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء بدعم الرئيس جاكوب زوما في جولة تصويت على سحب الثقة منه في البرلمان في وقت لاحق من اليوم ف

وبذل زوما، الذي يتولى السلطة منذ عام 2009، مساعي حثيثة لتفنيد الاتهامات التي وجهتها له المعارضة بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد. وفي حال سارت الأمور في التصويت لغير صالحه سيكون عليه التنازل عن السلطة. ويشغل النواب التابعون لحزب المؤتمر الوطني 249 مقعدا برلمانيا من أصل 400 في حين تسيطر المعارضة على 151 مقعدا مما يتطلب دعم 50 من نواب الحزب الحاكم للمعارضة من أجل الإطاحة بزوما وحكومته. ويشهد الحزب الذي يحكم البلاد منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994 انقسامات عنيقة في صفوفه ووجه عدد من نوابه انتقادات علنية لزوما. وفي المقابل قطع المتظاهرون الشوارع بالإطارات المحترقة والحجارة تعبيرا عن معارضتهم لاستمرار زوما في الحكم قبيل حلول موعد التصويت.