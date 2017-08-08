المنظمة الدولية للهجرة تحذر من تأثير موسم الأمطار على الكوليرا بجنوب السودان الخرطوم 8 اغسطس2017 (وال) - دعت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إلى ضرورة وجود تدخل سريع لوقف انتشار وباء الكوليرا في جنوب السودان، محذرة من أن موسم تساقط الأمطار قد يؤد

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها أن طواقمها تتعامل مع الوباء، وتقدم العلاج للحالات المصابة بالكوليرا، كما تقوم بإتخاذ التدابير الوقائية في جميع أنحاء الدولة الافريقية. وأشارت المنظمة إلى أن العديد من المناطق المتضررة من الوباء تقع على ضفاف نهر النيل، لذا فإن تساقط الأمطار هذا الموسم سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع بالمناطق المتأثرة، كما سيهدد بمزيد من انتشار الفيروس. وقال مدير الطوارئ الصحية في المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، بيلدينا جيكوندي، "لقد رأينا أن تفشي (الكوليرا) مستمر حتى خلال موسم الجفاف، لذا فإننا نتوقع أن يستمر خلال موسم الأمطار، الذي يمنع الوصول إلى نحو 60% من مناطق البلاد". وأضاف البيان أن واحدا من كل خمس حالات تم تسجيلها خلال عام 2017 ، من بين أطفال نازحين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. جدير بالذكر أنه تم تسجيل 18 ألف حالة إصابة و328 حالة وفاة منذ 18 يونيو 2016 ، جراء هذا الفيروس الذي ينتقل أساسا عن طريق المياه الملوثة.