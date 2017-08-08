إصابة 24 شخصا في تدافع بمركز انتخابي في نيروبي.

نيروبي، 8 اغسطس2017 (وال) - أصيب ما لا يقل عن 24 شخصا في تدافع وقع في مركز انتخابي بالعاصمة الكينية، نيروبي، خلال التصويت في الانتخابات العامة، حسبما أفادت مصادر من اللجنة الانتخابية. ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح اليوم عند افتتاح أبواب المركز الانتخابي في مدرسة مواي الابتدائية بنيروبي. واندفع مئات الأشخاص، الذين كانوا ينتظرون منذ ساعات، افتتاح المركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم، مما تسبب في حدوث تدافع أسفر عن إصابة 24 شخصا بجروح وتوجب نقلهم إلى أربعة مستشفيات. ويعتبر التدافع أحد الحوادث القليلة المسجلة حتى الآن في الجولة الانتخابية التي تتسم بالبطء هذا العام بسبب النظام الجديد للتعريف بالهوية الشخصية. واضطر بعض الناخبين للانتظار 9 ساعات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وتظهر استطلاعات الرأي تقارب شعبية كل من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ومرشح المعارضة، رايلا اودينجا، بعد حملة انتخابية لهما تبادلا خلالها الاتهامات حول عدة أمور منها التحريض على العنف.