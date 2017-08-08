سلاح الجو التركي يقصف عناصر من حزب العمال الكردستاني في "هكاري" .

أنقرة 8 اغسطس2017 (وال) - استهدفت غارة لسلاح الجو التركي عناصر من حزب العمال الكردستاني في ولاية "هكاري" جنوب شرقي تركيا كانوا يستعدون لشن هجوم على وحدات عسكرية تركية. وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية اليوم الثلاثاء، إنه تم مساء أمس خلال العمليات الأمنية التي تجري في المنطقة، رصد استعداد عناصر من حزب العمال الكردستاني لشن هجوم على وحدات عسكرية تركية. وأضاف البيان أن الطائرات الحربية التركية قامت إثر ذلك بشن غارة جوية على منطقة وجود العناصر الإرهابية، ونجحت الغارة في تدمير 5 أهداف تابعة للحزب، ضمت 4 مغارات تستخدم لتخزين الأسلحة والإمدادات، وموقع سلاح. وأشار البيان أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة في المنطقة.