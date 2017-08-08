24 شخصا لقوا حتفهم بانزلاق التربة في الصين.

بكين 8اغسطس2017 (وال) -لقي 24 شخصا حتفهم في انزلاق للتربة ناجم عن الأمطار الغزيرة التي تضرب الصين في مقاطعة سيتشوان حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية. وأسفرت الظروف المناخية القاسية هذا الصيف عن سلسلة من انزلاقات التربة والفيضانات في البلاد ما ادى الى مقتل العديد ونزوح عشرات الآلاف. وأفادت مصادر اعلامية صينية أن انزلاق التربة حصل في احدى قرى منطقة بوج . وقد جرح أربعة أشخاص فيما لا يزال البعض في عداد المفقودين.وقدرت السلطات المحلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن يكون 71 منزلا وخمسة كلم من الطرق قد دمّرت. وانزلاق التربة يحدث بشكل منتظم في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصا خلال هطول الأمطار الغزيرة. وكان انزلاق للتربة في يونيو اسفر عن مقتل عشرة أشخاص وتدمير عشرات المنازل في احدى قرى مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب البلاد. ولقي 63 شخصا حتفهم في انزلاقات التربة والفيضانات في يوليو في مقاطعة هونان، وسط الصين، ما أدى الى نزوح 1,6 مليون من سكانها.