غوتيريش يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى مفاوضات لإنهاء الأزمة .

نيويورك 8 اغسطس2017 (وال) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" اليوم الثلاثاء، الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة بينهما بما يحقق مصالح الشعب الفنزويلي. وفي حين أكد الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك على الدعم القوي للجهود الدولية الجارية والجهات الفاعلة لإيجاد حل الأزمة، أعرب غوتيريش عن قلقه "العميق" إزاء التطورات الأخيرة "التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصاعد التوتر وتحول دون وصول البلاد إلى طريق يفضي إلى حل سلمي لتحدياتها". وشدد غوتيريش في بيانه على "قناعة راسخة" لديه بأن الأزمة الفنزويلية "لا يمكن حلها من خلال فرض تدابير انفرادية، ولكنها تتطلب حلا سياسيا يقوم على الحوار والتوافق".