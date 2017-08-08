مشروع تركي أممي لإعادة 100 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم .

انقرة 8 اغسطس 2017 (وال) - أطلقت وزارة شؤون الأسرة والسياسة الاجتماعية التركية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعا يهدف إلى إعادة 100 ألف سوري إلى بلادهم حتى نهاية العام. وذكّرت صحيفة "حرييت" التركية التي أوردت هذا النبأ، بأن القوات التركية استطاعت في عملية "درع الفرات" التي نفذتها شمال سوريا بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، تطهير ما لا يقل عن ألفي كم مربع من تنظيم "داعش"، الأمر الذي أسهم في عودة 70 ألف سوري إلى ديارهم. إ