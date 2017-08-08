السعودية تقلص إمدادات النفط إلى آسيا .

جدة 8 اغسطس 2017 - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، إن السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، ستخفض إمدادات النفط لآسيا بنسبة 10% في سبتمبر التزاما باتفاق المنتجين لخفض الإمدادات. وقالت أربع مصاف من أصل سبع شملها مسح ، إنها أبلغت بأول خفض للإمدادات منذ اتفاق منظمة "أوبك" ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا على خفض الإمدادات في نوفمبر. وستنخفض إمدادات النفط السعودية للصين في الأغلب بين 5% و10%، حسبما ذكر أحد المصادر، وقال مصدر آخر إن الإمدادات لجنوب شرق آسيا والهند ستنخفض بواقع مليون برميل يوميا عن الكميات المتعاقد عليها لشهر سبتمبر. ويأتي التوسع في خفض الإمدادات من السعودية في ظل شكوك بشأن فعالية اتفاق خفض الإنتاج بعد أن سجل إنتاج "أوبك" خلال يوليو أعلى مستوى في 2017 وارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، ما دفع المنتجين إلى بحث ما إذا كان ينبغي أن يركز الاتفاق على الصادرات. ومنذ بدء الاتفاق، قلصت شركة "أرامكو" السعودية الإمدادات إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها أوفت بمعظم الطلب في آسيا من أجل حماية حصتها بالسوق في المنطقة التي تشهد أسرع نمو للطلب.