المعارضة النمساوية تقترح شراكة بين أوروبا وشمال أفريقيا لمواجهة ازمة المهاجرين .

فيينا 8 اغسطس 2017 (وال)- أعلنت المعارضة النمساوية اليوم الثلاثاء أنها قدمت اقتراحا بشأن إقامة شراكة بين أوروبا وشمال أفريقيا بهدف المساعدة في معالجة أزمة اللاجئين. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن زعيم حزب التجمع الليبرالي المحافظ ماتياس شترولز القول انه يمكن عبر الشراكة بين الجانبين تقاسم الخبرات وانشاء هيئات اقتصادية مشتركة. واوضح أنه من مصلحة أوروبا أن تكون دول شمال أفريقيا مستقرة وشريكا موثوقا به بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث لا يتعلق الأمر بقضية الهجرة واللاجئين فحسب بل أيضا في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للإرهاب وتحقيق التعاون الاقتصادي.