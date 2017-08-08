الاحتلال يخطر بهدم مبانٍ بينها مدرسة ببلدة سلواد .

رام الله 8اغسطس2017 (وال)- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، وسلمت عددا من المواطنين اخطارات بهدم مبانٍ، بينها مدرسة. وقال رئيس بلدية سلواد عبد الرحمن صالح إن قوات الاحتلال سلمت اخطارا بهدم مدرسة السلام النموذجية المبنية منذ 10 سنوات، واخطارا بهدم مصنع حديد مقام منذ 20 عاما، ومنشأة تجارية أخرى عند المدخل الجنوبي للبلدة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال سلمت ايضا إخطارا بهدم منزل المواطن صالح النجار، المغترب حاليا خارج البلاد، لافتا إلى أن الاحتلال كان قد أخطر بهدم منزل ذوي الشاب مالك حامد خلال الاسبوع الحالي، في وقت سابق.