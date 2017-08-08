اصابة 45 شخصا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في لاهور الباكستانية .

اسلام اباد 8 اغسطس 2017 (وال)- اصيب 45 شخصا بجروح مختلفة مساء امس اثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة لاهور شرقي باكستان. وقال المتحدث باسم الشرطة الباكستانية ان العبوة كانت مخباة في شاحنة محملة بالفاكهة كانت واقفة في موقف للسيارات. واضاف ان الانفجار اسفر عن اصابة 45 شخصا بجروح مختلفة ووقوع خسائر مادية في السيارات الواقفة بالقرب من الشاحنة وبعض المباني القريبة. وذكر انه تم نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج موضحا ان اربعة من الجرحى حالتهم خطيرة.