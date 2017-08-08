استراليا تعثر على طائرة عسكرية أمريكية تحطمت قبالة سواحلها .

سيدني 8 انقرة 2017 (وال)- قالت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريس بين يوم الاثنين إن سفينة البحث ميلفيل التابعة للبحرية الاسترالية حددت موقع طائرة عسكرية أمريكية تحطمت قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في مطلع الأسبوع مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية. وذكرت بين في بيان أن البحرية ستجري عمليات تحت البحر بمركبات يجري التحكم فيها عن بعد قبل أن تدرس إرسال الغواصين. وحددت وزارة الدفاع الأمريكية هوية القتلى الثلاثة وهم بنيامين كروس (26 عاما) وناثانيل أوردواي (21 عاما) وروبين فيلاسكو (19 عاما). وكانت البحرية الأمريكية قالت في وقت سابق إن الطائرة أقلعت من السفينة الهجومية البرمائية (بونهوم ريتشارد) وكانت في طلعة دورية عندما تحطمت. وتم إنقاذ 23 من أفراد طاقم الطائرة.