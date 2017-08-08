ماليزيا تحتج على ترحيل تركيا لأجانب يشتبه بأنهم متشددون إليها .

كوالالمبور 8 اغسطس 2017 (وال)- قال مسؤول أمني اليوم الثلاثاء إن ماليزيا تقدمت بشكوى لتركيا لأن أنقرة قامت بترحيل عدد من المشتبه بأنهم متشددون إلى كوالالمبور دون إنذار مسبق وذلك فيما تكثف الشرطة الإجراءات الأمنية قبل انطلاق دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في العاصمة الماليزية هذا الشهر. وقال المصدر الأمني إن المشتبه بهم، وجميعهم أجانب، نقلوا من تركيا بعدما ألقي القبض عليهم أثناء محاولة التسلل إلى سوريا للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف المصدر المطلع على المناقشات "كان ينبغي أن تتبع تركيا البروتوكول الدولي أولا بترحيلهم إلى البلد الذي جاءوا منه وثانيا بإبلاغ الدولة التي سيجري ترحيلهم إليها". وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة. ولم يتضح عدد المشتبه بهم الذين لا يعرف مكانهم ولا متى دخلوا ماليزيا.