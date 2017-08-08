وزير شؤون التجارة الياباني يدعو إلى إعادة النظر بالاتفاق الياباني الأمريكي حول وضع القوات الأمريكية.

طوكيو 8 اغسطس 2017 (وال)- دعا وزير شؤون التجارة الجديد في الحكومة اليابانية، ايساكي أوكينافا، إلى إعادة النظر بالاتفاق الياباني الأمريكي حول وضع القوات الأمريكية في بلاده، حسب ما أفادت به وكالة "كيودو" اليابانية. وقال أوكينافا "من الضروري إعادة النظر بالاتفاق الياباني الأمريكي الذي تم توقيعه منذ سنوات طويلة، واليوم ميزان القوى قد تغير، والعالم بأسره يتغير، لذلك يجب أن يتم إعادة النظر بالاتفاق". وأضاف أوكينافا "يتوجب على الحكومة اليابانية الاستجابة لمشاعر السكان والمواطنين اليابانيين الذين لايريدون القوات الأمريكية في البلاد، وهذا حق مشروع وعلى السلطات اليابانية سماع مواطنيها". يذكر ان الاتفاق الياباني الأمريكي وقع بين الطرفين عام 1960 ومازل سار المفعول ولا يمكن لليابان فسح الاتفاق قانونيا الا بموافقة مباشرة من الولايات المتحدة.