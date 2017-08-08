تركيا تبني جدارا على الحدود مع إيران .

انقرة 8 اغسطس 2017 (وال)- قالت السلطات التركية إنها بدأت في بناء جدار على الحدود مع إيران. ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية فقد زار المحافظ أغري سليمان إلبان الجزء الذي تم إنجازه من الجدار، الذي سيتكون من كتل خرسانية بوزن 7 طن وبارتفاع 3 أمتار وعرض مترين. وتعمل تركيا حاليا على الانتهاء من بناء جدار بطول 900 كم على الحدود مع سوريا. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في مايو/ أيار الماضي أن السلطات التركية تعتزم بناء جدار بطول 70 كم على الحدود مع إيران في إطار تدابير لتحجيم إمدادات "حزب العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.