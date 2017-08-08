علماء: دماغ المرأة أكثر نشاطا من الرجل .

موسكو 8 اغسطس 2017 (وال)- أثبت العلماء أن دماغ المرأة أكثر نشاطا من دماغ الرجل، حيث وصولوا إلى هذه النتيجة بعد دراسة أجريت على العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار. حيث قرر العلماء اختبار النظرية التي تقول أنه لدى النساء قدرة أكبر على العمل، والتركيز على شيء واحد. هذا وقام الخبراء باستدعاء متطوعين من مختلف الفئات العمرية لإجراء مسح دماغي كامل. وأظهرت النتائج أن دماغ المرأة أكثر نشاطا من الرجل، حيث لوحظ تدفق الدم إلى الدماغ أكثر مما هو عليه لدى الرجال. وبناء على هذه المعطيات، خلص العلماء إلى أن الإناث هن أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب ومرض الزهايمر واضطرابات عقلية أخرى، وفي نفس الوقت يظهرن قوة أكثر في تحمل ضغوط العمل وبذل الجهد والتفاني.