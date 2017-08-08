جمعية عموم الهند للموظفين المصرفيين : موظفو مصارف في الهند بصدد القيام بإضراب في أنحاء البلاد.

نيودلهي 8 أغسطس 2017 ( وال )- يعتزم أكثر من مليون موظف مصرفي في الهند القيام بإضراب يشمل أنحاء البلاد يوم 22 أغسطس الجاري . وذكرت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء أن جمعية عموم الهند للموظفين المصرفيين دعت إلى القيام بهذا الإضراب احتجاجا على عمليات خصخصة وإندماج لبنوك القطاع العام . وذكر الأمين العام للجمعية التي تمثل تسعة اتحادات مصرفية في بيان امس أن ما يقرب من مليون موظف سيشاركون في الإضراب للاحتجاج على الخطط الرامية إلى خصخصة بنوك القطاع العام وإلى القيام بعمليات إندماج لبنوك ، وكذا لرفع مطالب أخرى تشمل عدم شطب الموجودات المتعثرة في المصارف . وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أن ما لا يقل عن خمسة بنوك حكومية سيتم دمجها مع أكبر مصارف القطاع العام في البلاد " بنك الدولة الهندي " لإنشاء بنك عظيم لديه ( 550 ) مليار دولار أمريكي من الأصول و ( 500 ) مليون عميل. وتتوقع الحكومة أن تحقق عمليه الإندماج وفورات في التكاليف تصل قيمتها إلى ( 200 ) مليون دولار أمريكي. ...( وال )...