منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة بحكومة الوفاق ينظمان ورشة عمل حول " تعزيز إدارة التطعيمات في ليبيا " تونس 8 أغسطس 2017 ( وال )- أقامت منظمة اليونيسيف صباح اليوم الثلاثاء بتونس ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز إدارة التطعيمات في ليبيا " بالتعاون مع وزارة

وأفادت مصادر بوزارة الصحة وكالة الأنباء الليبية انه تم خلال الورشة الاتفاق على تطعيم مليون وثمانمائة ألف طفل ليبي ضد شلل الأطفال والحصبة وذلك في شهر أكتوبر القادم. وقدمت اليونيسيف بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض نتائج الدراسة التي قامت بها حول وضعية المياه والمرافق الصحية في المدارس. وشملت الدراسة 140مدرسة في ليبيا وقد تم اكتشاف أن الوضع فيها شبه خطير فهناك 67 % من المدارس لا يوجد بها مصدر كاف للمياه، و48% منها لا يوجد بها مرافق صحية. وأكد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " فيرت كابيلاي " أن اليونيسيف تهتم بأطفال ليبيا وستدعمهم لأنهم مستقبل البلاد ومن حقهم التمتع بصحة جيدة. ...( وال ) ...