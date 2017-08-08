موقع "تك كرانش" : غانا تطلق قمرها الصناعي الأول .

اكرا 8 اغسطس 2017 ( وال )- اطلقت غانا بنجاح اول قمر صناعي تم تطويره محليا باسم "غانا سات1" حيث يعمل بصورة كاملة . ونقلت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء عن موقع "تك كرانش"المتخصص في موضوعات التكنولوجيا ان فريق هندسي غاني في " جامعة كل الأمم " الغانية نجح في صناعة القمر الذي يزن 33ر1 كيلوجرام وتم إطلاقه كحمولة ثانوية على متن صاروخ فضاء أمريكي . وأوضح الموقع أنه تم توصيل القمر إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" في يونيو الماضي على متن صاروخ الفضاء "سبيس إكس" الذي انطلق من مركز كيندي للفضاء في الولايات المتحدة. وقال " ريتشارد دامواه " مدير المشروع والأستاذ الجامعي والباحث العلمي المساعد في إدارة "ناسا" إن هذا القمر لديه مهمتان ، وتم تزويده بآلات تصوير لمراقبة السواحل الغانية بصورة تفصيلية ، كما أن للقمر مهمة تعليمية ، حيث تسعى غانا إلى دمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مناهج التعليم الثانوي. ...( وال )....