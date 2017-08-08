استعدادات لانطلاق مهرجان الخريف السياحي الدولي في نسخته (21) بمدينة هون .

هون 8 أغسطس 2017 ( وال )- تستعد اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي ، لانطلاق فعاليات المهرجان السنوي في نسخته (21) يوم 6 أكتوبر القادم بمدينة هون. وأفادت مصادر باللجنة وكالة الأنباء الليبية بان استعدادات مكثفة تجرى حاليا من قبل اللجان المكلفة بالإشراف على المهرجان من خلال تهيئة كل الظروف المناسبة لإنجاح الحدث السياحي الثقافي، بتجهيز الشعارات وإعداد البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية، ورسم الأهداف والأفكار، وتحديد خطط ومسارات العروض، واختيار مواقع المعارض ، بما في ذلك ساحات مدينة هون القديمة . وأكدت المصادر أن اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي اختارت " عثمان مسعود محمد " مديرا للدورة (21) تكريما له لما قدمه من دعم منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولي عام 96. وأشارت ذات المصادر إلى أن الدورة الحالية لهذا السنة ستتواصل على مدى أربعة أيام ، ومن المتوقع أن تشهد تميزاً هذه السنة في العروض والفاعليات الثقافية والمعارض والجولات السياحية في ربوع مدينة هون، وضواحيها وسط واحات الطرب الأصيل، وتحت ظلال البيوت القديمة، رفقة الأهازيج والأغاني الشعبية المفعمة بالدلالات العميقة ، حسب الخطط والبرامج التي تعكف اللجنة على إعدادها. ...( وال ) ...