وزير الخارجية الإيطالي : لابد من الاعتماد على تحركات المبعوث الاممي إلى ليبيا " غسان سلامة " لحل الأزمة الليبية.

روما 8 أغسطس 2017 ( وال )- طالب وزير الخارجية الإيطالي " أنجلينو ألفانو " كل الدول التي توسطت في الشأن الليبي بالاعتماد على تحركات لمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وتسليمه نتائج ما حققته من عمل في إطار جهود الجمع بين الليبيين . ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية " آكي " عن " ألفانو" قوله إن إيطاليا تقدمت وعلى الدوام بمقترحات ضمن مخطط متعدد الأطراف، واليوم تدعو وكالات الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى مساهمة أساسية للتعامل مع ظاهرة الهجرة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار في ليبيا. وجدد " الفانو " تأكيد بلاده بأن البعثة البحرية الإيطالية هي تحرك لدعم خفر السواحل الليبي للتصدي بفعالية أكبر للاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. ...( وال ) ...