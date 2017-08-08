انهيار ارضي يقتل ( 8 ) أشخاص ويتسبب في فقدان ( 17 ) آخرين جنوب غربي الصين .

تشنغدو 8 أغسطس 2017 ( وال )- تسبب انهيار ارضي في مقتل ( 8 ) أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء الامطار الغزيرة بقرية في ولاية ليانغشان بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ، حسب مصادر محلية . كما تسبب الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية " قنغدي في بلدة تشياووو بمحافظة بوقه اليوم الثلاثاء ، في إصابة ( 5 ) أشخاص . ووفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب الإعلام لحكومة الولاية فإن اعمال الانقاذ تجرى حاليا بالمحافظة . ...( وال )...