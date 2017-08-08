مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يتفقد عدد من المؤسسات الأمنية بميناء طرابلس البحري.

طرابلس 08 أغسطس 2017 (وال) - قام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد محمد الدامجة بزيارة تفقدية أمس لميناء طرابلس البحري للوقوف على سير العمل داخل عدد من المؤسسات الأمنية والخدمية . وأكد الدامجة خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها مدير الميناء ومعاون جهاز خفر السواحل وعدد من المسئولين بالإدارة العامة للأمن المركزي؛ على ضرورة حلحلة كافة العوائق وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل داخل ميناء طرابلس البحري. ..(وال)..