لجنة إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تبحث في قضايا الفروع العالقة .

بنغازى08 أغسطس 2017 ( وال ) عقدت لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في مدينة طبرق اجتماعها التقابلي الأول لسنة 2017 لمناقشة القضايا والصعوبات العالقة التي توجه عمل الفروع . وناقش الاجتماع جُل القضايا العالقة بالفروع، والمكاتب والمراكز التابعة للهيأة. كما طرحت عدة مسائل وموضوعات تخص تقديم الخدمات والتباحث فيها، وسُبل دعمها، والتي يمكن لها أن تساعد بشكل كبير في تقديم الخدمة لجميع الشرائح والفئات التي تتبنى الهيأة رعايتها. واستهل جدول الأعمال بباب القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة، وسبل تطويرها بما يتماشى ومتطلبات المرحلة ومناقشة واستعراض خطط الاستثمار المستقبيلة للهيأة للرفع من إيرادات الهيأة لتغطية ما يقابلها من إنفاق. وأختتم الاجتماع باتخاذ رئيس لجنة الإدارة، حزمة من القرارات تتعلق بسير العمل بالفروع، للمضي قدماً نحو خدمة أفضل للمواطن ومحاولة تذليل الصعاب بجميع المكاتب. وضم الاجتماع الذي استمر ليومين، كل من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، السيد أحمد ابريدان، وأعضاء لجنة الإدارة، مع مدراء الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة، ومدراء الفروع، والمكاتب الخدمية والمراكز التابعة للهيئة. كما حضر افتتاح الاجتماع أعضاء عن مجلس النواب وعميد بلدية طبرق. ....( وال ) ...