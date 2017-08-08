وزارة التعليم تقيم ورشة عمل بعنوان (الأوضاع الوظيفية لموظفي القطاع العام وأعضاء هيئة التدريس).

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - نظمت إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بوزارة التعليم اليوم الثلاثاء بطرابلس ورشة عمل بعنوان (الأوضاع الوظيفية لموظفي القطاع العام وأعضاء هيئة التدريس). وتطرقت الورشة التي شارك فيها عدد من موظفي المكتب القانوني ولجان التحقيق الإداري وشؤون المعلمين وشؤون الموظفين؛إلى القوانين المنظمة للعمل وآلية تطبيقها . وذكرت إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بالوزارة أنها ستعقد في الأسابيع القادمة ورشتي عمل في مجال التنظيم الإداري تحت عنواني (صياغة القرارات الإدارية، الاختصاص بنظر منازعاتها) و(العقود الإدارية والأختصاص القضائي بنظرها). ..(وال)..