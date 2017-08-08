وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يحدد موعد الإجازة السنوية للمعلمين بمرحلتي التعليم الأساسي ، والثانوي .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال )- أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني د " عثمان عبد الجليل " قراراً ، يقضي بتحديد موعد الإجازة السنوية للمعلمين بمرحلتي التعليم الأساسي ، والثانوي . وقد نص القرار على أن تكون مدة الإجازة شهراً واحداً خلال هذا العام ، بداية من الـ" 13 " من شهر أغسطس الجاري إلى غاية الـ " 12 " من شهر سبتمبر القادم . وشدد د " عبد الجليل " على ضرورة تقيد الجهات المختصة بالقرار وتنفيذه إنطلاقاً من تاريخ صدوره . ( وال )