رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفد شيوخ وأعيان وشباب قبيلة العواقير .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الأثنين بمقر اقامته في تونس وفدا من شيوخ وأعيان وشباب قبيلة العواقير وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها للتشاور مع فعاليات المجتمع الليبي . واطلع " السراج "وفد قبيلة العواقيرعلى أخر تطورات الوضع السياسي، وقدم لهم لمحة عن خارطة الطريق التي طرحها والتى تضمنت مقترحات للخروج من الأزمة الراهنة التى تعيشها ليبيا ولقاء باريس وما تلاه من اجتماعات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية بمختلف مناطق ليبيا . وابدي ارتياحه لوجود قواسم مشتركة عديدة وتوافق على أن يكون الاتفاق السياسي أرضية مشتركة لإيجاد حل توافقي يرتضيه الجميع ، ويصل بالبلاد عبر الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وتشريعية إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.. مؤكدا أن الحفاظ على سيادة الدولة أساس لا يمكن التهاون فيه . من جهته أكد وفد قبيلة العواقير دعمهم الكامل لمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المؤسسات والقانون ، ودعمهم للمصالحة الوطنية التي تراعي جبر الضرر وتطبيق العدالة الانتقالية و توحيد مؤسسات الدولة السيادية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية على أن تكون تحت سلطة مدنية تنفيذية . وأبدى الوفد تأييدهم لمسودة الدستور معتبرين ان هذه المسودة تمثل مخرجا من الأزمة وخطوة في الاتجاه الصحيح . كما تعرف رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على المشاكل والمختنقات التي تواجه المرافق الخدمية بمدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي وما تحتاجه من متطلبات عاجلة تمس حياة المواطنين اليومية . وأكد استعداد حكومة الوفاق الوطني لتقديم كل الخدمات لبنغازي بشكل خاص ولكل مدن الشرق بشكل عام .. موضحا انه يجب العمل على مسارين مترافقين ، تقديم الخدمات العاجلة التي لا تنتظر والمضي في إعادة إعمار بنغازي وهو مشروع وطني متعدد الأوجه يأخذ استكماله وقت أطول . ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى وضع آليات للتواصل المباشر وإيصال الخدمات إلى مدن الشرق الليبي كافة قائلا ان هذا حق الليبيين جميعا وليس منة أو جميل من أحد مؤضحا أن اللامركزية هي النهج الذي تعتمده الحكومة . وتم الاتفاق على استمرار التواصل على أن يكون الاجتماع القادم في طرابلس عاصمة كل الليبيين . ...( وال) ...