رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا يقدم مقترحاً جديداً لمساعدة الأطراف الليبية في جهودها الرامية إلى التغلب على خلافاتها .

برازفيل 08 أغسطس 2017( وال )- قدم الرئيس الكونغولي " دينيس ساسو انغيسو " مقترحاً جديداً للأطراف الليبية ، يقضي بإستضافة اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الليبية في برازفيل في أقرب وقت ممكن . من جهته رحب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بجهود الرئيس " انغيسو " بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا ، وكذلك من جانب ممثل ليبيا ، وجامعة الدول العربية ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبي داعياً إلى تعزيزها . وأكد المجلس ، أن حل الأزمة في ليبيا في أيدي الليبيين أنفسهم ، وأن دور الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الأكبر هو تقديم الدعم الفعال لجهودهما من طرف جميع أعضاء المجتمع الدولي ؛ سيما اللجنة الرباعية المكونة من الاتحاد الإفريقي ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ، لمساعدة الأطراف الليبية في جهودها الرامية إلى التغلب على خلافاتها . ( وال )