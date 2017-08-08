الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : مازالت درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية . * رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة حتى طرابلس وسرت ، والريـاح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 - 41) درجة مئوية . * بن جواد - سهل بنغازي - حتى أمساعد - جالو -مرادة - الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المرتفعات الجبلية وسهل بنغازى وإجدابيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى خفيفة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (36-41) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 34 ) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي . * الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة - الجفرة : السماء صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (38-42) درجة مئوية . * - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-41) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق . (وال)