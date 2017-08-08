المجلس البلدى مصراته يبدى إستعداده وتعاونه التام لحلحلة الإشكاليات والصعاب التي تواجه الشركة المنفذة لمشروع البنية التحتية بزاوية المحجوب .

مصراته 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أبدى المجلس البلدى مصراته إستعداده وتعاونه التام لحلحلة الإشكاليات والصعاب التي تواجه الشركة المنفذة لمشروع البنية التحتية بزاوية المحجوب ، خاصة شركتي شكوروفا والأشغال العامة " بعد تعذر صرف قيمة الدفعات المالية المستحقة . وضم الاجتماع الذي عقد بهذا الخصوص وترأسه عميد بلدية مصراته " محمد اشتيوي ، وعضو المجلس البلدي" علي أبوسته " ، ورئيس لجنة البنية التحتية بالمجلس، بحضور مدير مكتب جهاز الإسكان والمرافق مصراته . وخلص الاجتماع إلى الإتفاق على الاجتماع مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومستشاره المالي، لمناقشة آلية دفع القيم المالية المستحقة لهذه الشركات . ( وال )