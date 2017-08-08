وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل حول انتشار بكتيريا التدهور السريع لاشجار الزيتون.

طرابلس 8 أغسطس 2107 ( وال ) - نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق الوطني، بالتعاون مع مركز الرقابة على الاغذية والأدوية ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز القدرات الفنية لمنع التسرب وانتشار بكتيريا التدهور السريع . حضر اعمال الورشة التى عقدت بمقر شركة المطاحن والاعلاف بطرابلس كل من وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ومدير إدارة التعاون والارشاد والإعلام الزراعي ومدير إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية وعدد من البحاث والمختصين من مختلف الجامعات الليبية . والقيت خلال هذه الورشة العديد من الابحات العلمية التى تناولت اسباب تسرب ، وانتشار بكتيريا التدهور السريع لاشجار الزيتون وآليات التصدي لها ومعالجتها والحد من انتشارها. ودعا المشاركون في الورشة بضرورة وضع استراتيجية عامة وخطط مستدامة قادرة على التصدي الفوري لمثل هذه الآفة ، خاصة وان شجرة الزيتون تشكل احدى ركائز التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، ومصدرا هاما للدخل القومي في ليبيا . ... (وال) ...