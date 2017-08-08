الأمين العام المساعد للجامعة العربية : الجامعة ترحب بكل خطوة ، وأى اتفاق بين الأطراف الليبية يخدم التفاهم ، ويجنب المواجهة والصدام وتجاوز الخلافات .

القاهرة 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أكد السفير " حسام زكى " ، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ان مبعوث الجامعة فى ليبيا موجود، ويتواصل مع كل الأطراف هناك ، لكن ربما يتابع أخباره الإعلام التونسى بشكل أكبر من الإعلام المصرى، لأنه تونسى ويقيم فى تونس ويمارس عمله من هناك، لكن دائماً ما يمدنا بأنشطته ورؤيته ويطرح على الأمين العام بشكل مستمر نتائج اتصالاته وتقييمه للوضع في ليبيا . وأوضح " السفير " حسام زكى " في حوار له مع صحيفة " المصري اليوم" المصرية نشرته مؤخرا وأورده موقع الجامعة العربية على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " أن السفير " صلاح الدين الجمالى " زار ليبيا ، مؤخراً، وسيزورها مرة أخرى خلال أيام ، وهو رجل دبلوماسى محنك، ولديه معرفه بالملف الليبى، وعلى اتصال بجميع أطرافه ، لكن الأزمة أكبر من طرف واحد كالجامعة العربية أن تحله، والأمم المتحدة غيرت مبعوثها أكثر من مرة وصولاً إلى الدكتور" غسان سلامة" ، ونأمل أن تحل الأزمة الليبية على يديه. وقال السفير " حسام زكي " إن الجامعة العربية ترحب بكل خطوة جيدة ، وأى اتفاق بين أطراف ليبية فاعلة وتخدم التعاون والتفاهم والتنسيق، وتجنب المواجهة والصدام وتجاوز الخلافات ، وأى محاولة فى هذا الاتجاه إيجابية مرحب بها من قبل الجامعة . وفي معرض اجابته عن سؤال هل هناك خطط أو أطروحات معينة لحل الأزمة الليبية بين الأمين العام ومبعوثه ؟ قال السفير " حسام زكي " - بالتأكيد ، هناك أفكار نراها من وجهة نظر الجامعة والأمين العام أنها السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التى يعرفها الجميع، وتتمثل فى تعدد السلطات والجهات التى تتمسك بالشرعية فى مواجهة بعضها البعض، فضلاً عن المشكلات الأمنية والإرهابية التى تواجهها ليبيا، واجتماع كل هذه الأمور يجعل الوضع الليبى فى موقف صعب للغاية، ويتطلب من الجامعة عربية دعم ليبيا ومصالحها. وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ان الجامعة ستقدم كل أوجه الدعم اذا ما طلب منها بشأن عقد الانتخابات الليبية ، فالجامعة لديها القدرة على مراقبة الانتخابات، ولدينا تجارب ناجحة فى هذا الأمر، وآخر انتخابات راقبتها الجامعة كانت الانتخابات البرلمانية فى الجزائر. ( وال