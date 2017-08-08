فتح باب الترشيح لجائزة الإبداع العربي .

بيروت 8 أغسطس 2107 ( وال ) - أعلنت مؤسّسة الفكر العربيّ فتحَ باب الترشيح لجوائز الإبداع العربي في دورتها الحادية عشرة، والذي يستمر حتى 30 نوفمبر القادم . وتتوزع الجوائز التي أُطلقت في عام 2007، على المجالات التالية: أهمّ كتاب، الإبداع الاقتصاديّ، الإبداع المجتمعيّ، الإبداع الإعلاميّ، الإبداع الأدبيّ، والإبداع الفنّيّ. حيث ينال الفائز بجائزة أهمّ كتاب 50 ألف دولار أمريكي، فيما ينال كلّ من الفائزين في بقية المجالات 25 ألف دولار. وتسعى المؤسسة من إطلاق هذه الجوائز، إلى إعلاء قيمة الإبداع في الوطن العربي، وتفعيل دور الأفكار الخلّاقة والمبدعة والمبادرات الرائدة في تنمية المجتمعات العربيّة وتطوّرها. ويتاح لصاحب العمل ترشيح نفسه بصفة شخصيّة، أو تقوم بترشيحه إحدى الجهات أو المؤسّسات الرسمية والأهلية. ويفضّل أن يكون المرشّحون شبابًا لا يتجاوز عمرهم 45 عاماً. ومن شروط الجائزة أن يكون المرشّح عربيّاً (فرداً أم فريقاً أم مؤسّسة)، وأن يكون العمل المرشّح قد قدّم ابتكاراً جديداً، أو حلاًّ لمسألة ما، أو تميّز بموهبة ما، أو حقّق إنجازاً غير مسبوق ذا طابع إنمائيّ في مجال ترشيحه. ويفضّل ألا يكون العمل المرشّح قد سبق أن نال تقديراً أو جائزةً من أيّ جهة أخرى، أو أن يكون قد رُشّح لجائزة أخرى في العام نفسه، و ألا يكون قد مضى على إنجازه أو نشره أكثر من 4 سنوات. وبالنسبة لجائزة الإبداع لأهمّ كتاب، فمن أبرز شروطها أن يكون مؤلّف الكتاب عربيّاً، وأن يكون الكتاب قد صدر خلال عامي 2016 و2017 باللّغة العربيّة وغير مترجَم إليها. وكانت مؤسّسة الفكر العربيّ، ومقرّها بيروت، قد كرّمت، منذ إطلاق الجائزة 69 فائزاً، و5 فائزين بجائزة "مسيرة عطاء" ضمن فئة التكريم الخاص. ....( وال ) ...