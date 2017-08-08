مقتل 26 شخصا في فيضانات شمال فيتنام وخسائر بنحو 41 مليون دولار .

هانوي 8 اغسطس 2017 ( وال) -اعلنت وكالة مكافحة الكوارث بالحكومة الفيتنامية امس الاثنين ان 26 شخصا لقوا مصرعهم في فيضانات بشمال فيتنام تسببت أيضا في غرق مئات المنازل خلال الأسبوع الماضي وأحدثت خسائر تقدر بنحو 41 مليون دولار. وأضافت الوكالة في تقرير أن 15 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وأن عملية البحث تعطلت بسبب دمار الطرق الناجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية. وتسببت الفيضانات في الشلل التام لأربعة أقاليم وأتلفت نظم المياه ومزارع الفاكهة والأرز بينما تهدم نحو 200 منزل وتضرر أكثر من 400 منزل آخر.