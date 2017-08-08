وزير الخارجية الايطالي يستقبل اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى ليبيا .

روما 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية " أنجيلينو الفانو " سيستقبل اليوم الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، غسان سلامة . ويأتي لقاء روما وفقاً لما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء غداة أول زيارة رسمية للمبعوث الأممي إلى ليبيا، شملت العاصمة طرابلس وكذلك مدينتي القبة والبيضاء ، إلتقى خلالها كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة ، عبد الرحمن السويحلي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح " . وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن " سلامة " أكد خلال اجتماعاته مع الاطراف الليبية على أن " أي حل يجب أن يكون بقيادة ليبية"، مضيفاً " أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للعمل معكم من أجل البناء على مقترحاتكم وعلى جهود المصالحة الوطنية بغية تنسيق المبادرات المتعددة وتعزيز التوافق وتوجيهه من أجل مساعدة ليبيا فى الانتقال إلى السلام والاستقرار". واشار" سلامة " إلى أنه على الرغم من " الصعوبات والتحديات الماثلة أمامنا، ولكني متفائل بان ليبيا يمكن أن تخرج من هذه الازمة وفي وقت قريب". ( وال )