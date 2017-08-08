واشنطن تخطط لعملية عسكرية في الفلبين .

واشنطن 8 اغسطس 2017 ( وال) - يبحث البنتاغون إمكانية إجراء عملية عسكرية في الأراضي الفلبينية، وذلك لمساعدة حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب موقع روسيا، أفادت قناة NBC نقلا عن مسؤولين عسكريين، أنه قد يتم الإعلان عن قرار تنفيذ العملية اليوم الثلاثاء. ومن المرجح أن تركز خطة العملية على توجيه ضربات جوية على مواقع الإرهابيين بواسطة طائرات من دون طيار. وستتيح الخطة في حال التصديق عليه، للقوات الأمريكية مهاجمة الأهداف التي تمثل تهديدا لحلفاء أمريكا في المنطقة، ومن بينها الجيش الفلبيني.