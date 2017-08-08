انطلاق المرحلة الأخيرة لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية اليوم الثلاثاء .الثلاثاء ، 08-08-2017 - 10:01:00

مصراتة 8 أغسطس 2017 (وال)-تقام اليوم الثلاثاء والأربعاء المرحلة الثالثة والنهائية لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 2017 بمصراتة ، وسيحاول الثنائي " عبد الرحمن أبوزريبة " و " رواد رويحة " خلال هذه المرحلة تأكيد الصدارة والظفر بلقب البطولة وسط منافسة فوية مع الثنائي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ، وهما : " سلطان الهوش " و " طارق أبوسعود " . يذكر ، أن المرحلتيْن الأولى والثانية أقيمت في كل من زوارة ، وبنغازي . ...(وال)...

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