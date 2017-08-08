انطلاق المرحلة الأخيرة لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية اليومالثلاثاء .الثلاثاء ، 08-08-2017 - 10:01:00

انطلاق المرحلة الأخيرة لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية اليومالثلاثاء . \n مصراتة 8 أغسطس 2017 (وال)-تقام اليوم الثلاثاء والأربعاء \nالمرحلة الثالثة والنهائية لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 2017 \nبمصراتة ، وسيحاول الثنائي \" عبد الرحمن أبوزريبة \" و \" رواد رويحة \" \nخلال هذه المرحلة تأكيد الصدارة والظفر بلقب البطولة وسط منافسة فوية مع\nالثنائي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ، وهما : \" سلطان \nالهوش \" و \" طارق أبوسعود \" .\n يذكر ، أن المرحلتيْن الأولى والثانية أقيمت في كل من زوارة ، \nوبنغازي .\n ...(وال)...

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