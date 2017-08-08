انطلاق المرحلة الأخيرة لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية اليومالثلاثاء .



مصراتة 8 أغسطس 2017 (وال)-تقام اليوم الثلاثاء والأربعاء

المرحلة الثالثة والنهائية لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 2017

بمصراتة ، وسيحاول الثنائي \" عبد الرحمن أبوزريبة \" و \" رواد رويحة \"

خلال هذه المرحلة تأكيد الصدارة والظفر بلقب البطولة وسط منافسة فوية مع

الثنائي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ، وهما : \" سلطان

الهوش \" و \" طارق أبوسعود \" .

يذكر ، أن المرحلتيْن الأولى والثانية أقيمت في كل من زوارة ،

وبنغازي .

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