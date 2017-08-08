انطلاق المرحلة الأخيرة لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية اليومالثلاثاء .
الثلاثاء ، 08- 08- 2017 - 10:01:00
\n مصراتة 8 أغسطس 2017 (وال)-تقام اليوم الثلاثاء والأربعاء \nالمرحلة الثالثة والنهائية لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 2017 \nبمصراتة ، وسيحاول الثنائي \" عبد الرحمن أبوزريبة \" و \" رواد رويحة \" \nخلال هذه المرحلة تأكيد الصدارة والظفر بلقب البطولة وسط منافسة فوية مع\nالثنائي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ، وهما : \" سلطان \nالهوش \" و \" طارق أبوسعود \" .\n يذكر ، أن المرحلتيْن الأولى والثانية أقيمت في كل من زوارة ، \nوبنغازي .\n ...(وال)...