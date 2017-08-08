تحديد انطلاق مهرجان الخريف السياحي الدولي.

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلنت اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي ، بأن انطلاق فعاليات هذا المهرجان السنوي في نسخته (21) ستكون يوم 6 أكتوبر القادم بمدينة هون . وأوضح الاستاذ " معرّف العكشي " عضو اللجنة الاهلية للمهرجان ان استعدادات مكثفة تجرى حاليا من قبل اللجان المكلفة بالإشراف على المهرجان من خلال تهيئة كل الظروف المناسبة لإنجاح الحدث السياحي الثقافي، بتجهيز الشعارات واعداد البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية، ورسم الأهداف والأفكار، وتحديد خطط ومسارات العروض، واختيار مواقع المعارض ، بما في ذلك ساحات مدينة هون القديمة وشارع النخلة بالمدينة القديمة ، ومنتزه الفوارة، وفضاءات رملة الحاج أعمر، ومدينة الحويلة القديمة، ومزرعة بركوس الذي يوجد بها متحف بركوس للتراث ، وغيرها من المواقع التي تعبر عن تاريخ المدينة وتراثها الثقافي والطبيعي الحافل بالمناظر الساحرة ، والواعد بمساحات من المتعة والفرحة . وقال " الأستاذ " العكشي " إن اللجنة الاهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي أختارت احد العناصر العاملة السيد " عثمان مسعود محمد " مديرآ للدورة (21) تكريما له لما قدمه من دعم منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولي عام 96 . وأشار لى أن الدورة الحالية لهذا السنة ستتواصل على مدى أربعة أيام ، والمتوقع أن تشهد تميزاً هذه السنة في العروض والفاعليات الثقافية والمعارض والجولات السياحية في ربوع مدينة هون، وضواحيها وسط واحات الطرب الأصيل، وتحت ظلال البيوت القديمة، رفقة الأهازيج والأغاني الشعبية المفعمة بالدلالات العميقة ، حسب الخطط والبرامج التي تعكف اللجنة على اعدادها . وأضاف قائلا : " رحلة طويلة استقلها المهرجان كقاطرة وضعت على المسار منذ عام 1996 في أول نسخة تحت اسم مهرجان التمور، تيمناً بموسم جني التمور، واستقبال فصل الخريف بأجوائه الرائعة ، ووسط مسيرة تميزت بمشاركات فرق الفنون الشعبية من مختلف المدن والمناطق الليبية ، ونظم خلالها عدد من الملتقيات الثقافية، والأمسيات والأصبوحات الشعرية، وإحياء الحفلات، وتقديم العروض المسرحية . وأكد الاستاذ " معرّف العكشي " عضو اللجنة الاهلية للمهرجان أن مدينة هون الليبية إحدى المدن التابعة لبلدية الجفرة التي تمتاز بمناخها الصحراوي ويكثر فيها النخيل وتعد التمور أهم منتجاتها منذ القدم ولا تزال ، فهي تنتج أجود وأرقى أصناف التمور على مستوى ليبيا ، إضافةً إلى انها تعد من أهم المدن الغنية بموروثها التراثي والفني مما جعلها تحتضن سنوياً مهرجان الخريف السياحي الدولي. وأهابت اللجنة الاهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بالسادة الراغبين في التواصل معها ، وكذلك الجهات العامة والخاصة لإيضاح أى استفسار بشأن المهرجان الاتصال على الارقام الآتية : 0913204502/ 0923204502/ 0913697144/ 0913757744/ 0913791903/ 0913204503 ( وال )