تواصل نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة بطرابلس.

طرابلس8 أغسطس 2017 ( وال )- تتواصل مساء اليوم الثلاثاء بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس منافسات اليوم الرابع من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة للموسم الرياضي 2016-2017، بإجراء ثلاث مباريات تجمع السويحلي مع الهلال، والمروج مع الترسانة، والأفريقي مع الجزيرة . وأنتهت مباريات امس من منافسات اليوم الثالث بتفوق السويحلي على الأفريقي بثلاثة أشواط نظيفة، والمروج على الجزيرة بنفس النتيجة، والترسانة على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وكانت قد أسفرت مباريات الأحد من منافسات اليوم الثاني عن خسارة الجزيرة أمام الهلال بشوطين مقابل ثلاثة أشواط، والترسانة أمام السويحلي بشوط مقابل ثلاثة أشواط، وتفوق المروج على الأفر يقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين . يذكر أن مباريات اليوم الأول من إنطلاق النهائيات يوم السبت الماضي أسفرت عن تفوق الأفريقي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، والترسانة على الجزيرة بثلاثة أشواط نظيفة، وخسارة المروج أمام السويحلي بثلاثة أشواط نظيفة . يذكر أن منافسات البطولة تقام بمشاركة ستة فرق هي المروج والهلال عن المنطقة الأولى، والسويحلي والأفريقي زليتن عن المنطقة الثانية، والجزيرة والترسانة عن المنطقة الثالثة . ...(وال) ...