فريق الترسانة لكرة القدم يلتقي شبيبة القبائل الجزائري وديا غدا الثلاثاء بتونس.

طرابلس 8 أغسطس 2017 (وال) - يلتقي فريق الترسانة الأول لكرة القدم يوم غد الأربعاء بمعسكره التدريبي الخارجي بتونس، فريق شبيبة القبائل الجزائري وديا، وذلك إستعدادا لمشاركته في الدوري الممتاز للموسم 2017-2018، المزمع إنطلاقه منتصف الشهر الحالي . ويواصل فريق الترسانة الأول لكرة القدم تدريباته بمعسكره الخارجي الذي يقيمه حاليا بمدينة سوسة، ويتواصل لمدة عشرة أيام بمشاركة كافة اللاعبين المختارين لهذا الموسم تحت إشراف المدرب الوطني " علي المرجيني " والمساعد " أحمد الشيخي " ومدرب الحراس " أحمد الحوتي " . . يشار إلى أن فريق الترسانة قد أوقعته القرعة ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم أندية الاتحاد والشط والاتحاد المصراتي والأولمبي والشرارة والسويحلي ، وسيلتقي في الأسبوع من الدوري مع فريق الشرارة . ...(وال) ...