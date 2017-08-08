مقتل( 7 ) أشخاص بسبب فيضان شمال غربي الصين.

لانتشو 8 أغسطس 2017 ( وال ) أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء عن مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين اثر فيضان في مقاطعة قانسو شمال غربي البلاد. وأوضحت المصادر أن عاصفة ممطرة ضربت ثلاث بلدات في محافظة ونشيان بمدينة لونغنان منذ مساء يوم الأحد مسببة كوارث جيولوجية منها انهيارات أرضية، مشيرة الى انه تم إجلاء نحو 1000 ساكن إلى أماكن آمنة. وذلك بعدما تسببت الأمطار في إيقاف حركة الطرق وانهيار منازل أو تخريبها، علاوة على تعطيل إمدادات الطاقة والاتصالات . وأرسلت الحكومة ال الصينية آلاف الأشخاص للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة . ...( وال ) ...