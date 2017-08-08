تفعيل منظومة " فيلكس كيوب " بفرع مصرف الوحدة أوجلة .

اوجله 8 أغسطس 2017 ( وال )-في إطار الخطة التي وضعتها إدارة مصرف الوحدة لتوحيد كافة فروعها بمنظومة مصرفية واحدة لتقديم كامل خدمات المصرف لزبائنه و خصوصا بالفروع الواقعة بالمناطق والتي تعمل على المنظومة القديمة زحل . وقال مدير إدارة تطبيق المنظومة المصرفية "خالد نجم" بأنه تم تفعيل المنظومة الجديدة فليكس_كيوب فرع الوحدة أوجلة ,والتي من مميزاتها أن الفرع سيكون مربوط مباشر مع كافة فروع المصرف والتي اغلبيتها تعمل الان بالمنظومة الجديدة بالاضافة الى تمتع الزبون وإستفادته من كافة الخدمات الالكترونية منها خدمة SMS وخدمة بطاقة الزاد وخدمة موبي_كاش بعد الاشتراك بها من مركز الخدمات الالكترونية وكذلك خدمة التحويل ما بين الحسابين والمقاصة الالكترونية . ....( وال )....