الكينيون بدأوا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة.

نيروبي 8 اغسطس 2017 ( وال ) - بدأ الكينيون اليوم الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تشهد تنافسا محموما ولا سيما في سباق الرئاسة بين الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا ومرشح المعارضة رايلا أودينغا. وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها بعيد الساعة السادسة صباحا (03,00 تغ) في معقلي المرشحين الخصمين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لكن حصول بعض التاخير أدى إلى التفاوت في أوقات فتح مراكز اقتراع اخرى. ودعي حوالى 19,6 مليون ناخب إلى اختيار الرئيس والحكام والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين المحليين وممثلات عن النساء في البرلمان. وتم تشديد الأمن في مراكز الاقتراع وحول نيروبي، مع نشر حوالى 150 الف شرطي. ...( وال ) ...