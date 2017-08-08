‏رجال أمن المطار " التفتيش الآلي " بمنفذ مطار امعيتيقه الدولى يتمكنوا من ضبط 580 قطعة فضية أثرية .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار امعيتيقة الدولى من إحباط محاولة تهريب قطعة فضية أثرية تعود إلى العهد الروماني كانت بحوزة أحد المواطنين . وذكرت قوة الردع الخاصة عبر موقعها على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ان رجال أمن المطار " التفتيش الآلي " بمنفذ مطار امعيتيقة الدولى بفضل حسهم الأمني ويقضتهم وحرصهم على حماية مقدرات وطنهم ، تمكنوا من كشف وضبط أحد المواطنين وفي حوزته " 580 " قطعة فضية أثرية تعود إلى العهد الروماني كان ينوى تهريبها إلى خارج الوطن . وأضافت ان رجال أمن المطار قاموا بتسليم المضبوطات إلى قوة الردع الخاصة . وحسب التحقيقات المبدئية مع المقبوض عليه اعترف انها ليست المرة الأولى التي قام بتهريب مثل هذه القطع الأثرية ويقوم ببيعها خارج ليبيا . ( وال )